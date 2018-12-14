العياسي: القضاة لا يستهدفون حامي الدين ولن يقحموا أنفسهم في صراع مع” البيجدي” – فيديو

فيديو:حمزة مصباح

أكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن خرجة الجمعيات المهنية القضائية، ( الودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ورابطة قضاة المغرب)، لا تستهدف القيادي في حزب العدالة والتنمية، حامي الدين، أو التحامل عليه، أو الزج بنفسها في صراع سياسي مفتوح مع “البيجيدي”، مؤكدا أن استقلال السلطة القضائية، لا ينطلق في اعتقاده من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة، أو أي شخص، وإنما خرجة القضاة، هي من منطلق الإيمان باستقلالية السلطة القضائية.

وقال العياسي، الذي تلا بيان الجمعيات المهنية القضائية، إن تحديات المرحلة تقتضي، من كافة السلط المساهمة، بشكل إيجابي، في تكريس استقلال القضاء، كسلطة قضائية وصيانة حرمته خدمة للمشروع المجتمعي للمغرب.

وأعلن رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عن تشكيل لجنة مشتركة، لتتبع تطورات هذه القضية التي اعتبروها على وصفهم بأنها تتعلق بالمساس باستقلال القضاء، ومحاولة للتأثير على القضاء، وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي مستجد.

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