شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استعاد الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعده عقب معارضة ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال أركان محور علب قائد اللواء التاسع مشاه جبلي، العميد أديب الشهاب، إن قوات الجيش حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز المديرية، وسط فرار لميليشيا الانقلابية من مواقعها.

وأسفرت المواجهات، بحسب المصدر في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للميليشيا في إحدى آبار المنطقة.

وشرعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش في انتزاع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيا في المزارع والطرق العامة.