شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الأوروبي يرفضون حجج "ماي" حول البريكست والان نبدء بالتفاصيل
وحضرت ماي إلى بروكسل بهدف الحصول على ضمانات إضافية من نظرائها الأوروبيين لتعزيز فرص التصويت على اتفاق خروج المملكة من الاتحاد.
ولم يقتنع قادة اوروبا بحجج ماي كما أبدوا انزعاجهم من المطالب "المبهمة" لرئيسة الوزراء البريطانية، كما رفضوا إعادة التفاوض على بنود الاتفاق الخاصة بمسألة الحدود الإيرلندية المثيرة للجدل.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إنّ ماي لم تتمكن من شرح ما الذي تريده بالتحديد او كيف ستضمن تأمين غالبية التصويت في البرلمان لصالح الاتفاق.
وتعود ماي للندن للاستعداد لطرح الاتفاق مجددا أمام البرلمان، بعد خمسة أيام فقط من ارجائها تصويتا مقررا بسبب المعارضة الكبيرة في صفوف حزبها نفسه.
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