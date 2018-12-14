مصر.. عفو رئاسي للإفراج عن مئات السجناء

الخليج 365/ بغداد
أفرجت مصلحة السجون المصرية عن 676 سجينا بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عنهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.
وكان قطاع السجون في مصر، قد أفرج عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي، في شهر يونيو الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.
أفرجت مصلحة السجون المصرية عن 676 سجينا بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عنهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.
وواصل قطاع السجون في مصر عقد اللجان لفحص ملفات النزلاء، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بإجمالي 676 مفرجا عنهم.
وكان قطاع السجون في مصر، قد أفرج عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي، في شهر يونيو الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.
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