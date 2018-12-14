إردوغان وترامب يتوافقان على تنسيق ثنائي "أكثر فاعلية" في سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

توافق الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والاميركي دونالد ترامب الجمعة على "تعاون أكثر فاعلية" بين بلديهما بشأن سوريا، حيث تهدد أنقرة بشن هجوم جديد على المقاتلين الاكراد، وفق الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية إنه خلال اتصال هاتفي، "توافق الرئيسان على ضمان تعاون أكثر فاعلية بالنسبة الى سوريا"، وذلك بعدما توعد إردوغان بتنفيذ عملية عسكرية في شمال هذا البلد ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية بدعم من واشنطن.

لكن انقرة تصنف هذه الوحدات "ارهابية" ومرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا في تركيا منذ 1984.

واضافت المصادر الرئاسية التركية ان اردوغان "نقل الى ترامب القلق الامني المشروع لتركيا والمتصل بوجود وانشطة" وحدات حماية الشعب في الجانب الاخر من الحدود.

وبعدما اعلن الاربعاء ان الجيش التركي سيبدأ "في الايام المقبلة" عملية عسكرية ضد مواقع المقاتلين الاكراد شرق نهر الفرات، اكد الرئيس التركي الجمعة "عزمه على تأمين" المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء المقاتلون.

والدعم الاميركي للمقاتلين الاكراد يتسبب بعلاقات متوترة بين واشنطن وانقرة منذ اكثر من عامين. ويشكل الوضع في مدينة منبج التي يسيطر عليها الاكراد وينتشر فيها جنود اميركيون بندا خلافيا رئيسيا بين البلدين.