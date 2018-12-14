انت الان تتابع المحافظين يطالب بالسماح لصيادي إدكو باستخدام محركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد محمود ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٨ م

نظم المهندس علي صبح، وكيل الاتصال الجماهيري بحزب المحافظين، بالتنسيق مع لجنة تسيير الأعمال بأمانة حزب المحافظين بإدكو، لقاء مع صيادي بحيرة إدكو، لبحث مشاكلهم. وطالب الصيادون بضرورة تقنين وضع استخدام موتور بحد أقصى 6 حصان لاستخدمه لدفع المركب للتنقل داخل مسطح الصيد الحر ببحيرة إدكو نظرا للتعميق الذي تم بالبحيرة ويتراوح في الصيد الحر ما بين مترين أو أي كثر في المجرور والمصرف الخيري ويصل إلى عمق 5متر ولا تدرك المدرة أو آلات الحركة عمق المياه.

ووعد حمدي بلال، القيادي بالحزب في المحافظة أنه سوف يتواصل مع رئيس شرطة المسطحات المائية وينظم لقاء معه بمصاحبة وفد من الصيادين لعرض المشكلة واتخاذ قرارت لصالح الصيادين تنهي أزمتهم.وأكد المهندس علي صبح، وكيل الاتصال الجماهيري أنه بصدد ارسال مذكرة من حزب المحافظين إلى رئيس الهيئة لتنمية الثروة السمكية