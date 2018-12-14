انت الان تتابع رقصة نرمين الفقي.. 7 مشاهد لا تنسى بـ«أبو العروسة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - «أبو العروسة» المسلسل الاستثنائي الذي انتهت قصته نهاية سعيدة.. وطالب الجمهور بعمل جزء ثانٍ منه.. مع اقتراب عرض الجزء الجديد هل ستكون أيضًا أحداثه جاذبة للمشاهدين؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

أسبوعان تقريبا الزمن الذي يفصلنا عن انطلاق الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، الذي ينتمي إلى الدراما العائلية، التي افتقدها المشاهدون على مدى السنوات الماضية، ونجح المسلسل في أن يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة ويقتنص آلاف المشاهدات عبر موقع «يوتيوب»، وأن يكون مثار نقاش بين الجمهور، خاصة أنه اقترب من الطبقة المتوسطة وفتح جروحها ما بين أحلامهم البسيطة وهمومهم ومشاكلهم والقضايا التي تتسبب في تفكك الأسرة ومعاناة الآباء مع الأبناء، وغيرها من المشكلات التي نقبلها بشكل يومي، وقبل عرض الجزء الجديد نذكركم بأهم المشاهد التي لا تنسى بالجزء السابق.

1- جنازة «خالد» جاء بالحلقة الـ22 من مسلسل «أبو العروسة» مشهد ربما لا ينسى، خاصة أنه مسَّ أغلب البيوت المصرية، هو لحظة استشهاد «خالد» -الفنان الشاب أحمد سامي- الذى استشهد في أثناء خدمته في رفح، واختصر المشهد مشاعر الحسرة والألم التي تتعرض لها أسرة الشهيد، وكان هناك

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