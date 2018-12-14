انت الان تتابع صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لـ«BBC» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ م

فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة بي بي سي، لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018، للمرة الثانية على التوالي، متفوقًا على المغربي مهدي بن عطية، والسنغالي ساديو ماني، والغاني توماس بارتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي. وكان صلاح قد توج بالجائزة العام الماضي بعد تقديمه موسما استثنائيا مع نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، حيث فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، وتمكن من تسجيل عشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، قادت فريقه إلى المباراة النهائية، التي خسرها 1-3 أمام ريال مدريد الإسباني.

ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، متساوياً مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، كما قاد ليفربول للتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وأحرز 3 أهداف في دور المجموعات، من بينها هدف الفوز على نابولي الإيطالي، وهو الهدف الـ13 للاعب خلال مشاركاته في الشامبيونزليج،