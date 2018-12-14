انت الان تتابع مصر تكتفي ببرونزية إفريقيا في الكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد بركات ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٨ م

حصد منتخب مصر المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية المقامة فى شرم الشيخ، بعد أن فاز على المنتخب المغربى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة، التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وحضر المباراة المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد لطيف ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعى أعضاء مجلس الإدارة. كان منتخب مصر خسر في مباراة دراماتيكية في نصف نهائي البطولة أمام نيجيريا وبسبعة أهداف مُقابل ستة، ليلعب على المركز الثالث والرابع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى، وسجل محمد عبد النبى هدف مصر الأول فى الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثانى، قبل أن يدرك سامى يزل هدف التعادل فى الدقيقة السابعة، وبعدها تقدم المنتخب المصرى بهدف آخر فى الدقيقة التاسعة بقدم اللاعب مصطفى صاصا، لينتهى الشوط بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل هدف. بعد 5 ثوان فقط