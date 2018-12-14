انت الان تتابع الجبلاية ترسل التعهد الحكومي للكاف لتنظيم كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٤ م

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية، عن إرسال خطاب الضمان الحكومي لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث قال مجاهد في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، "خطاب الضمان الحكومي موقع من مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصل بالفعل وأرسلناه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. الخطاب يكون بمثابة تعهد من الدولة المصرية، بتسهيل إجراءات وتأشيرات المنتخبات المشاركة في البطولة".

واختتم: "حتى الآن لم ترسل جنوب إفريقيا تعهدًا حكوميًا للكاف، وبالتالي فإن لم ترسل جنوب إفريقيا الخطاب للاتحاد الإفريقي حتى منتصف ليل اليوم، فستفوز مصر بتنظيم البطولة بالتزكية.. الإعلان عن الدولة المنظمة رسميًا سيكون في حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا شهر يناير المقبل". وكان الاتحاد المصري لكرة القدم،