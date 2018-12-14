انت الان تتابع كلوب: مورينيو أنجح مدرب.. ولابد من الفوز على المانيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٢ م

يرى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه حان الوقت من أجل الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر هو الأكثر نجاحا في العالم. وتحدث كلوب في المؤتمر الذي عقد اليوم الجمعة، قائلًا: "إنها مباراة كبيرة ومهمة جدا، إنها مميزة للغاية، عندما كنت في ألمانيا كنت أفعل كل ما بوسعي لمشاهدتها، إنها مواجهة صعبة.. في بعض الأحيان لم نحصل على النتائج التي نستحقها أمام مانشستر يونايتد، لم نفز كثيرا عليهم، ولكننا سنحاول تغيير ذلك".

وحول الإصابات الدفاعية، التي يعاني منها الفريق: "لست في أزمة إلا إذا كنت تشعر بها، إصابة أرنولد ليست خطيرة مثل الآخرين، كان سيئ الحظ، كما هو الحال مع جويل ماتيب وجو جوميز". وسئل عما إذا كان هذا هو كلاسيكو إنجلترا، فأجاب: "إنها مثل أي مباراة أخرى، أنا فخور لسماع أنها كلاسيكو إنجلترا.. إذا كان السير