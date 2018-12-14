الان تتابع قرقاش: حملة قطر الممنهجة على السعودية ليست مستغربة ودور تركيا سيضر بها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها.
وأضاف قرقاش، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن “المنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها”.
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