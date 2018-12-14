الان تتابع رئيس مجموعة الدراسات الأمنية في واشنطن: هجوم ستراسبورغ يذكر العالم بدول مثل قطر تمول الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال جيم هانسون، رئيس مجموعة الدراسات الأمنية في واشنطن، إن هجوم ستراسبروغ الإرهابي يذكر العالم كله بوجود دول مثل قطر تمول الإرهاب، وتهدد استقرار الدول.

وأطلق مسلح مشتبه بعلاقته بعناصر إرهابية النار على المارة وسط مدينة سترسبورغ، بالقرب من أحد أسواق عيد الميلاد، ليوقع 4 قتلى، وجرح 12 شخصا.

وأضاف الخبير الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه “حتى يتم إنهاء هذا يجب أن تواجه الدول الممولة للإرهاب عقوبات قاسية”.

وكشفت الشرطة الفرنسية هوية منفذ الهجوم الإرهابي، وهو شريف تشيكات، الذي يمتلك سجلا إجراميا طويلا، بجرائم السطو والسرقة الخطيرة، الذي لقي مصرعه على يد الشرطة في عملية لها بمنطقة نيودورف مينو.