الان تتابع مظاهرات سورية حاشدة: أوقفوا الغزو التركي شرق الفرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

احتشد الآلاف من سكان المنطقة الواقعة في شمال سورية، اليوم الجمعة، في تظاهرات تعبيرا عن رفضهم الغزو التركي لبلادهم، أعقاب تهديدات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة شرق الفرات.

وعبر سكان مناطق رأس العين وتل أبيض عن مخاوفهم من تقدم القوات التركية في الأراضي السورية، وتهديد أمنهم واستقرارهم، وقالوا إن الوجود التركي يستتبع ارتكاب اعتداءات وانتهاكات كبيرة بحقهم في كل مرة.

ووفق وكالة “رويترز” للأنباء، قال أردوغان في كلمة ألقاها الأربعاء خلال قمة الصناعات الدفاعية التركية في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن تركيا ستطلق عملية شرق نهر الفرات خلال أيام، بزعم “تطهيرها من الإرهابيين الانفصاليين” خلال أيام، مؤكدا على أنه ملتزم بتجنب استهداف الجنود الأميركيين في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية عن فرحان أحمد من سكان رأس العين قوله إن وحدات الحماية الكردية تعمل حاليا على حفر الخنادق وزرع الألغام حول المدينة، متسائلا بأسى: ماذا تفعل هذه الإجراءات حيال الجيش التركي؟.

فرحان أضاف “المدنيون هم المتضرر الأكبر، لا نريد أن نهجر بيوتنا في الشتاء البارد، أين سنذهب، نشاهد سيارات تمر في الشوارع مسرعة، والحديث يدور عن وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، كل تلك الإجراءات تزيد قلقنا، المعركة قادمة، وهي مسألة أيام”.