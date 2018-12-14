الان تتابع سفارة المملكة في باريس توصي بتجنب مناطق المظاهرات والاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفرنسية باريس، جميع المواطنين من الزائرين والمقيمين، بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات والاحتجاجات. وقالت السفارة عبر “تويتر” اليوم (الجمعة): “بناء على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، نوصي المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات يوم غد (السبت) الموافق 15 ديسمبر 2018م”.

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