الان تتابع هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هبطت طائرة ركاب متوجهة من مطار دبي إلى النرويج في مدينة شيراز، وسط إيران، اليوم الجمعة، بعد عطل في أحد محركاتها.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، صرح إحسان إستوار، مدير العلاقات العامة في مطار دستغيب الدولي في شيراز، بأن “هذه الطائرة هبطت، اليوم الجمعة، بعد الظهر في مطار دستغيب الدولي بعد عطل فني وكان على متن الطائرة 170 شخصا”.

وأكد أستوار بأن “جميع الركاب في حالة جيدة وينتظرون في مطار شيراز حتى يتم نقلهم إلى أوسلو عن طريق طائرة بديلة بعد ساعات”.

واوضح أن هذه الطائرة هبطت في مطار شیراز في الساعة الثانیة عشرة و40 دقیقة بعد الظهر حسب التوقیت المحلي (التاسعة و10 دقائق صباحا بتوقیت غرینتش) وعلى متنها 170 راكبا والطاقم مؤلف من 18 شخصا.