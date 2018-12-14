كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توني بلير يحث على تأجيل موعد "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على الاستعداد لتأجيل موعد "بريكست"، وذلك في ضوء إمكانية تمديد المفاوضات أو إجراء استفتاء ثان في المملكة المتحدة.

وعرض بلير أطروحته في حدث نظمته الجماعة السياسية متعددة الأحزاب (تصويت الشعب) بلندن، وتنادي هذه الجماعة بإجراء استفتاء آخر بعد الذي تم عام 2016 وكان مؤيداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يدعم البقاء ضمن الكتلة الأوروبية.

واعتبر زعيم حزب العمال السابق، الذي عاد مجدداً إلى السياسة للدفاع عن رغباته، أن هناك احتمالية لطلب المملكة المتحدة تمديداً للمادة رقم 50 من معاهدة لشبونة، والتي بدأ العمل بها في 29 مارس عام 2017 لبدء عامين من المفاوضات مع بروكسل.

وبانتهاء هذه المدة في 29 مارس عام 2019 سيتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي سواء بوجود اتفاق ثنائي أو بدونه، كما هو منصوص عليه في القانون البريطاني.