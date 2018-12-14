كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توني بلير يحث على تأجيل موعد "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعتبر زعيم حزب العمال السابق، الذي عاد مجدداً إلى السياسة للدفاع عن رغباته، أن هناك احتمالية لطلب المملكة المتحدة تمديداً للمادة رقم 50 من معاهدة لشبونة، والتي بدأ العمل بها في 29 مارس عام 2017 لبدء عامين من المفاوضات مع بروكسل.
وبانتهاء هذه المدة في 29 مارس عام 2019 سيتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي سواء بوجود اتفاق ثنائي أو بدونه، كما هو منصوص عليه في القانون البريطاني.
وقال بلير "لقد دخلنا في مرحلة جديدة من البريكست، وقد فقدت الحكومة هذه المبادرة وتسلمها البرلمان من بعدها"، وأضاف "نحن نعلم ما هي الخيارات المتاحة للبريكست، والبرلمان يجب أن يقرر إحداها، وإذا كان غير قادر على هذا يجب أن يدعو لاستفتاء شعبي آخر".
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