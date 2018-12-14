كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة ركاب إماراتية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، مساء اليوم، بهبوط طائرة ركاب متوجهة من مطار دبي إلى النرويج في مدينة شيراز وسط إيران بعد عطل في أحدى محركاتها.

صرح إحسان إستوار، مدير العلاقات العامة في مطار دستغيب الدولي في شيراز، بأن "هذه الطائرة هبطت، اليوم الجمعة، بعد الظهر في مطار دستغيب الدولي بعد عطل فني وكان على متن الطائرة 170 شخصا".