كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة ركاب إماراتية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح إحسان إستوار، مدير العلاقات العامة في مطار دستغيب الدولي في شيراز، بأن "هذه الطائرة هبطت، اليوم الجمعة، بعد الظهر في مطار دستغيب الدولي بعد عطل فني وكان على متن الطائرة 170 شخصا".
واوضح أن هذه الطائرة هبطت في مطار شیراز في الساعة الثانیة عشرة و40 دقیقة بعد الظهر حسب التوقیت المحلي (التاسعة و10 دقائق صباحا بتوقیت جرینتش) وعلى متنها 170 راكبا والطاقم مؤلف من 18 شخصا.
ومطار "الشيهد دستغيب " الدولي في مدينة شيراز يعتبر ثالث أكثر المطارات الإيرانية ازدحاما بالنقل الجوي في إيران.
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