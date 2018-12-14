كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 مدنيين بانفجار وسط العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 مدنيين بجروح بانفجار مخلفات حربية في محافظة النجف، وسط البلاد. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا...

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