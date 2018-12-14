كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم "ستراسبورج" إلى 4 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم الثلاثاء الماضي، في سوق الميلاد في ستراسبورج شمال شرقي فرنسا، ولاذ بالفرار، في هجوم أكّدت السلطات دافعه "الإرهابي". يذكر أن الشرطة الفرنسية استطاعت ، مساء أمس الخميس، القضاء على منفذ اعتداء ستراسبورج شريف شيخات بعد مضي نحو 48 ساعة على تنفيذه الاعتداء، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، خلال مؤتمر صحفي من مدينة ستراسبورج. أعلنت إذاعة "فرانس إنفو" اليوم الجمعة، "ارتفاع عدد ضحايا اعتداء ستراسبورج الفرنسية، إلى أربعة أشخاص بعد وفاة ضحية متأثرة بجروحها".

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم "ستراسبورج" إلى 4 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.