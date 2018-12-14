- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفصائل الكردية السورية تعتبر التهديدات التركية بمثابة إعلان حرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:35 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قالت أحزاب كردية سورية، اليوم الجمعة، إن التهديدات التركية بمهاجمة شمال سوريا، تصل إلى حد إعلان حرب، ودعت القوى الدولية لمنع الهجوم على المنطقة.
وجاء في بيان وقعته الأحزاب الكردية الرئيسية في سوريا، وغيرها من الجماعات المتحالفة معها، أن "كل المكونات وكل القوى في شمال وشرق سوريا، المطالبة بالحرية والديمقراطية، مطالبة بالالتقاء على برامج استراتيجية ومرحلية لمواجهة هذا العدوان".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الفصائل الكردية السورية تعتبر التهديدات التركية بمثابة إعلان حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.