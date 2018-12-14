الفصائل الكردية السورية تعتبر التهديدات التركية بمثابة إعلان حرب

قالت أحزاب كردية سورية، اليوم الجمعة، إن التهديدات التركية بمهاجمة شمال سوريا، تصل إلى حد إعلان حرب، ودعت القوى الدولية لمنع الهجوم على المنطقة.

وجاء في بيان وقعته الأحزاب الكردية الرئيسية في سوريا، وغيرها من الجماعات المتحالفة معها، أن "كل المكونات وكل القوى في شمال وشرق سوريا، المطالبة بالحرية والديمقراطية، مطالبة بالالتقاء على برامج استراتيجية ومرحلية لمواجهة هذا العدوان".