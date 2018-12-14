بعد بدء مجلس “جطو” افتحاص مشاريع الحسيمة…حكومة العثماني تبعث برسائل طمأنة

بعد أيام عن توصل رؤساء مجالس جماعية بإقليم الحسيمة بمراسلات تؤكد عزم قضاة المجلس الأعلى للحسابات إجراء افتحاص جديد يخص مشاريع” منارة المتوسط”، بعثت الحكومة برسائل طمأنة مؤكدة أن وثيرة العمل جيدة.

وبالتزامن مع تقديم فرق برلمانية هذا الأسبوع، لطلبات إنجاز مهمة استطلاعية للوقوف على مدى تقدم مشاريع منارة المتوسط، سارعت الحكومة الى عقد لقاء أمس الخميس، ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خُصص للوقوف على التقدم المحرز في المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم الحسيمة.

وقال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة بالمناسبة، إنه “وبشكل عام، فإن المشاريع في جميع القطاعات تتقدم بشكل جيد جدا”.

وأوضح أن المشاريع المسطرة في إطار المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم الحسيمة تتقدم بشكل جيد للغاية.

وأفاد بأنه عمليا تم الانتهاء من جميع الأوراش المتعلقة بقطاع الماء، مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة في هذا الإطار تطلبت تمويلا يقدر بـ12 مليار سنتيم.

وأكد أن ﻣﻌﺪل الالتزام بخصوص مشاريع الطرق، بلغ نسبة 90 في المائة من أصل 71 ﻣﻠﻴﺎر سنتيم، مشيرا إلى أن وزارته منكبة على انجاز مشاريع أخرى في إقليم الحسيمة، والتي لا تدخل ضمن برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.