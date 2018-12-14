كأس الـ”كاف”.. تغيير في موعد مباراة الرجاء ومبيري الغابوني

تم تغيير موعد مباراة فريق الرجاء البيضاوي وسيركل مبيري الغابوني، والتي ستجمع الفريقان بعد غد الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحسب قناة “الرياضة” الناقلة لهذه المباراة، فإن هذه الأخيرة ستنطلق على الساعة الخامسة بعد العصر من اليوم ذاته، بعد أن كانت مبرمجة في الثامنة مساء.

ويسعى الفريق الأحضر، إلى تدشين مشاركته في هذه البطولة بقوة، بعد أن فاز بلقب الموسم الماضي، على حساب فيتا كلوب الكونغولي.