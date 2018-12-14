خمسينية تحاول تهريب 28 كبسولة من الكوكايين داخل أمعائها

بلغت كمية مخدر الكوكايين، التي تم حجزها لدى مواطنة، تحمل الجنسية البرازيلية، والتي تبلغ من العمر 49 سنة، 815 غراما.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الجمعة، أن مصالح الأمن الوطني في مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدارالبيضاء، كانت قد أوقفت المواطنة البرازيلية، المذكورة، في الثامن من الشهر الجاري، عندما كانت على متن الرحلة الجوية، القادمة من مطار ساوباولو في البرازيل.

وضبط بحوزة الموقوفة 28 كبسولة تحتوي على 610 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن أنه يشتبه في تهريبها للمادة المخدرة نفسها في أمعائها، وهو ما استدعى الاحتفاظ بها تحت الحراسة الطبية في المستشفى الجامعي ابن رشد في مدينة الدارالبيضاء.

وأشار المصدر ذاته الى أنه بعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين الإضافية، التي بلغ وزنها 205 غرامات، واستقرار الحالة الصحية للمشتبه فيها، تم إيداعها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.