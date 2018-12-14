بالأرقام.. لائحة السيارات الأكثر مبيعا في المغرب

على بعد أقل من شهر من نهاية عام 2018، يعطي قطاع السيارات إشارات قوية عن أداء جيد خلال هذه السنة.

وتظهر الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات في المغرب أن قطاع السيارات ذات الاستعمال الشخصي سجل 141 ألف و985 وحدة، تم بيعها حتى نهاية نونبر 2018، بمعدل نمو نسبته 3,41 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل قطاع السيارات النفعية الخفيفة نموا بـ5,46 في المائة ليبلغ 12 ألفا و826 وحدة.

وتحتل “داسيا”، حسب إحصائيات جمعية مستوردي السيارات في المغرب، صدارة المبيعات بما مجموعه 42 ألفا و687 سيارة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2018، بزيادة، قدرها 3,33 في المائة، مقارنة مع عام 2017 وبحصة بلغت 30,06 في المائة من السوق.

وتأتي الشركة الفرنسية لصناعة السيارات “رونو” في المركز الثاني، بـ 19 ألفا و896 سيارة تم بيعها بنسبة نمو بلغت 5,53 في المائة وبحصة سوق تبلغ نحو 14 في المائة، تليها فولكسفاغن (زائد 1,34 في المائة إلى 10 آلاف و336 وحدة تم بيعها)، وشركة “بوجو” (زائد 4,88 في المئة إلى 9 آلاف و 153 وحدة).

كما عرف السوق المغربي للسيارات، خلال العام الجاري نجاحا كبيرا لشركات “فياط” (المرتبة السادسة)، و”ستروين (المرتبة الثامنة)، و”تويوتا” (المرتبة العاشرة)، التي حققت نموا بزيادة رقمين، في نهاية نونبر 2018 (زائد 38,61 في المائة، وزائد 10,09 في المائة، وزائد 40,74 في المائة لتصل إلى 7.557 وحدة، و 6.014 وحدة، و 4.512 وحدة تم بيعها على التوالي).

وفي المقابل، تراجعت مبيعات “هيونداي” (المرتبة الخامسة)، و”نيسان” (المرتبة التاسعة) بنسبة 4,34 في المائة، و 2,56 في المائة إلى 8.896 وحدة، و 5.741 وحدة، في حين انخفضت مبيعات الشركة الأمريكية “فورد” (المرتبة السابعة ) بنسبة 38,96 في المائة.

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