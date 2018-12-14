يافا: إصابة شابين بجراح جراء جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان بجراح متفاوتة، جراء تعرضهما لإطلاق نار في شارع "يفيت" بمدينة يافا، مساء اليوم، الجمعة.

وقالت مصادر طبيّة إن إحداهما ويبلغ من العمر 40 عامًا، أصيب بجراح خطيرة، وإن حالته مستقرّة ولا خطر على حياته، فيما أصيب الآخر بجراح متوسطة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنها فتحت تحقيقًا في الجريمة.