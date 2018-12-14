القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان بجراح متفاوتة، جراء تعرضهما لإطلاق نار في شارع "يفيت" بمدينة يافا، مساء اليوم، الجمعة.
وقالت مصادر طبيّة إن إحداهما ويبلغ من العمر 40 عامًا، أصيب بجراح خطيرة، وإن حالته مستقرّة ولا خطر على حياته، فيما أصيب الآخر بجراح متوسطة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنها فتحت تحقيقًا في الجريمة.
شكرا لقرائتكم خبر عن يافا: إصابة شابين بجراح جراء جريمة إطلاق نار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .