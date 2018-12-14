خسارة خارجية قاسية لأبناء اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق أبناء اللد بخسارة خارجية قاسية على يد هبوعيل ريشون لتسيون برباعية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه قبل دقائق من إطلاق صافرة الحكم للاستراحة ما بين الشوطين.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 أضاف الفريق الخصم هدفه الثاني، ثم سجل الهدف الثالث في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 70 جاء هدف أبناء اللد الوحيد بواسطة اللاعب فيكتور مرعي، وفي الدقيقة 80 اختتم هبوعيل ريشون لتسيون الأهداف بهدف رابع لصالحه.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء اللد عند 12 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق اللداوي بمباراته المقبلة في الدوري نظيره هبوعيل بيتح تيكفا يوم 24 من الشهر الجاري.