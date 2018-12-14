مفاجأة: هل يلبي ميسي تحدي كريستيانو؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأنه ازدادت في المواسم الماضية شائعات حول إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن فريقه برشلونة الإسباني بعد سنوات من الإنجازات والألقاب الفردية العديدة التي حققها في صفوفه.

وقال أليسيو سونداس، وكيل اللاعبين الشهير إن ميسي قد ينتقل إلى الدوري الإيطالي، ليلحق بالبرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي وغريمه التقليدي السابق في الدوري الإسباني الممتاز "الليغا".

وأضاف سونداس في تصريحات أدلى بها لشبكة "راديو جول 24" أنه يجري بالفعل مباحثات مع ميسي، ووالده بالإضافة إلى بيب سيجورا المدير العام للفريق الكاتالوني، تمهيدا لانتقال "البرغوث" إلى "الكالتشيو".

وقال سونداس إن آخر مرة تحدث فيها مع نجم منتخب "التانغو" في تلك المسألة، كانت إجابة الأرجنتيني بالنفي، لكن هذه المرة ترك اللاعب على ما يبدو الباب مفتوحا أمام إمكانية رحيله عن "الكامب نو".

وأضاف سونداس أن خطته الأولية كانت تتمثل في انضمام ميسي إلى نابولي، لكنه وبالنظر إلى أن إدارة "فقراء الجنوب" لا تستطيع تحمل تكاليف صفقة النجم الأرجنتيني، فإنه تعين عليه أن يستكشف خيارات أخرى.

وواصل سونداس "في البداية كانت فكرتي تتلخص حول تقديم عرض للاعب من نابولي لأنني اعتقدت أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه أن ينضم إلى هذا الفريق ويحيي أسطورة مارادونا. كان تحديًا كبيرًا. ومع ذلك فإن تنفيذ هذا الكلام مع نابولي لم يكن سهلا على الإطلاق".

وأضاف سونداس "ليست كل الأندية تستطيع تحمل تكاليف صفقة ليو، وفي ظل معاناة كل من إيه سي ميلان من عقوبات (يويفا)، فإني أعتقد أن إنتر ميلان يظل هو النادي الأقدر، سواء من الناحية الاقتصادية أو التقنية. وانضمام ميسي إلى إنتر ميلان سيعادل انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من الحديث الذي أدلي به رونالدو للصحف الإيطالية، وأكد خلاله أنه ينتظر من ميسي أن يقبل تحديه في اللعب بمنافسات الدوري الإيطالي.

وجدد ميسي مؤخرا عقده مع برشلونة حتى العام 2021، علما بأن اللاعب جدد رغبته في البقاء في صفوف الفريق حتى اعتزاله الكرة.

ويتصدر ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا هذا الموسم، كما احتل اللاعب المركز الخامس في ترتيب مجلة "فرانس فوتبول" لجائزة الكرة الذهبية، إذ سبقه كل من مودريتش ورونالدو ومبابي وغريزمان ما أحدث الكثير من الجدل حول منطقة الترتيب.

ويعتلي برشلونة قمة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بعد مضي 15 جولة من المسابقة.