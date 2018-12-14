هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في إيران

الخليج 365/ بغدادهبطت طائرة ركاب متوجهة من مطار دبي إلى النرويج في مدينة شيراز، وسط إيران، اليوم الجمعة، بعد عطل في أحدى محركاتها.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، صرح إحسان إستوار، مدير العلاقات العامة في مطار دستغيب الدولي في شيراز، بأن "هذه الطائرة هبطت، اليوم الجمعة، بعد الظهر في مطار دستغيب الدولي بعد عطل فني وكان على متن الطائرة 170 شخصا".

وأكد أستوار بأن "جميع الركاب في حالة جيدة وينتظرون في مطار شيراز حتى يتم نقلهم إلى أوسلو عن طريق طائرة بديلة بعد ساعات".

