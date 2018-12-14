ميركل تعلن توافق قادة الإتحاد الاوروبي ال27 على موازنة لمنطقة اليورو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل الجمعة أن رؤساء الدول والحكومات ال27 في الاتحاد الاوروبي توافقوا على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي إثر قمة الاتحاد الاوروبي إن القادة توافقوا بعد "نقاش ساخن" على تدابير إصلاحية "تشمل موازنة لمنطقة اليورو".

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