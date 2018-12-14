انت الان تتابع موضة الحمامات في 2019.. المواسير المكشوفة تعود بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

موضة الحمامات

إذا كنت مقبلا على الزواج في العام القادم، وتفكر في ترتيبات منزلك الجديد، وبالطبع تريد أن تصبح التجهيزات على الموضة، فعليك البحث كثيرا عن موضة 2019، بداية من الألوان وحتى الأدوات والأثاث الذي سيوضع في كل مكان منزل، وتظهر مساحة الحمام حسب الديكور الذي تختاره من دهانات وسيراميك وذوقك الخاص في اختيار الأحواض والبانيو وغيره، فالأمر لا يقتصر على الريسبشن وغرف النوم فقط، بل الحمام جزء أساسي داخل منزلك، ولتصميم مختلف واختبار مبدع، تعرف على اتجاهات موضة الحمام في 2019 حسبما ذكرها موقع House Beautiful.

- الحواف الخشبية هذه الحواف موضة 2019، تعطي للحمام شكلا مختلفا وتحافظ على نظافته، ويمكن استخدامها في المساحات المختلفة للحمام. - المواسير المكشوفة دائما ما تكون المواسير غير مكشوفة داخل الحمامات، لكن موضة 2019 تكشف عن المواسير المكشوفة ولكن بشكل جميل من خلال اختيار الألوان الذهبية لإضفاء شكل جميل. -الكشف