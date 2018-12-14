انت الان تتابع توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 14% خلال 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٠ م

توقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس تراجع معدلات التضخم إلى 13: 14% خلال العام المقبل 2019، مما يدفع لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2%، مضيفًا أنه فى حال تخفيض أسعار الفائدة بهذا المعدل، ستظل السوق المصرية أكثر جاذبية للاستثمار في أدوات الدين، وستظل الوجهة الاستثمارية الأقوى مقارنة بباقي الأسواق، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.

وأوضح شمس أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية يزيد بشأنه النظرة الإيجابية للمستثمرين الخارجين، مؤكدًا أن السوق المصرية تعتبر من أفضل وأكثر الأسواق الناشئة استقرارًا. وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي معدلا سالبا 0.7% مقارنة بارتفاع قدره 2.8%