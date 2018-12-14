انت الان تتابع كواليس مداخلة السيسي مع شريف عامر بـ«يحدث في مصر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مداخلة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" ليوجه التحية للسيدة نحمده سعيد، ولجميع سيدات مصر من خلالها

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٨ م

اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلامي شريف عامر، وبرنامجه "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس الخميس، ليُجري معه مداخلة هاتفية لم يفعل مثلها منذ مايو 2017 (حينما هاتف الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه السابق "كل يوم")، وذلك ليوجه التحية للسيدة نحمده سعيد، سائقة الميكروباص التي التقاها صباح نفس اليوم، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطلبت منه مساعدتها في بعض الأموال لدفع مقدم شراء سيارة ميكروباص تعمل عليها كسائق، والتي حرص عامر على استضافتها في نفس الليلة.

ولأن مداخلات الرئيس السيسي للبرامج التليفزيونية قليلة للغاية، حيث لم يفعل ذلك في السابق سوى مع الإعلاميين أسامة كمال، وعمرو أديب؛ تواصلت "التحرير" مع رئيس تحرير قنوات "MBC مصر"، طارق أمين، ليُحدثنا عن كواليس المداخلة. وقال أمين: "في البداية تم الاتفاق مع السيدة نحمده، على ظهور حصري مع (يحدث في مصر)،

ولأن مداخلات الرئيس السيسي للبرامج التليفزيونية قليلة للغاية، حيث لم يفعل ذلك في السابق سوى مع الإعلاميين أسامة كمال، وعمرو أديب؛ تواصلت "التحرير" مع رئيس تحرير قنوات "MBC مصر"، طارق أمين، ليُحدثنا عن كواليس المداخلة.

وقال أمين: "في البداية تم الاتفاق مع السيدة نحمده، على ظهور حصري مع (يحدث في مصر)، ووافقت، وتم الاتفاق في موقف العاشر نهاية الطريق الدائري حيث تعمل، وذلك بعد عدة ساعات من مقابلتها مصادفة مع الرئيس السيسي الذي أصّر على النزول من موكبه لمقابلتها، وبعد الاتفاق معها على الظهور في البرنامج والتصوير معها في مكان عملها ومكان سكنها، كتقرير مسجل يعرض في أثناء الحلقة، تلقت تليفونًا من الرئاسة للإعلان عن توجيه الرئيس بتحقيق حلمها بشراء سيارة ميكروباص، حيث إنها تعمل بأجر يومي عند أصحاب السيارات".

يُضيف رئيس تحرير "MBC مصر": "وبالفعل توجهت السيدة نحمده إلى أحد معارض السيارات الكبرى بمدينة نصر يرافقها عدد من سكرتارية مكتب الرئيس لإتمام إجراءات شراء وتسلم الميكروباص، وتم تصوير وتسجيل هذه اللحظات بكاميرات البرنامج، وبعدها استقلت سيارتها الجديدة متوجهة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور مع شريف عامر، الذي استقبلها خارج مبنى استوديوهات القناة، ورصد لحظة فرحتها وكانت القناة مستعدة بعدة كاميرات لتسجيل اللقاء بين شريف وضيفته".

يُكمل أمين روايته لـ"التحرير": "رحب مقدم البرنامج بالسيدة نحمده تاركًا إياها لدقائق حتي يخرج بالبرنامج على الهواء، ليعلن عن استضافته السيدة التي تحدت ظروفها الصعبة ونزلت إلى ميدان العمل الشاق لتربي أبناءها الأربعة في ظل غياب الأب، وفي أثناء وجوده على الهواء تلقى فريق العمل مكالمة هاتفية من رئاسة الجمهورية، لتقديم التحية لهذه السيدة المجتهدة أمام ملايين المشاهدين، وأبلغنا مكتب الرئيس بأنه يريد إجراء مداخلة مع البرنامج، وبعدها بدقائق قليلة كان الرئيس السيسي على الهواء في ظهور نادر لم يحدث منذ مدة طويلة".

يوضح أمين أن تواصل الرئيس خطوة طبيعية من رئيس وطني يعي جيدًا مسؤولياته وطبيعة المرحلة وخطورتها، ويتابع بنفسه ما يحدث في مصر، بدليل أنه هو الذي التقى في طريقه السيدة نحمده، لأن الرئيس يلاحظ ويتابع بنفسه مثلما احتفى من قبل واستقبل سيدة العربة من الإسكندرية، وفتاة التروسيكل من الأقصر، وغيرهما من البسطاء، وهذا تأكيد على إظهار قيمة العمل مهما كان بسيطًا.

يؤكد طارق أمين لنا، أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها أثر إيجابي في نفوس الجميع، سواء السيدة نحمده التي تواصلت معه مرتين في يوم واحد، وكذا جميع العاملين بالقناة، أو من خلال بعض ردود الجمهور المتابع للبرنامج، خاصةً أن الرئيس كان تلقائيًا وتحدث وهو واضح أنه مهموم، في نفس الوقت الذي حاول تقديم نصائحه للمواطنين وللإعلام.

أمين أشار إلى أن اختيار الرئيس لبرنامج "يحدث في مصر"، يعبر عن ثقته في المنصة الإعلامية والقائمين عليها، ويُضيف: "هذا الأمر يضع مسؤولية علينا لكي نقدم محتوى أفضل ومناسبا ويلبي تطلعات واهتمامات جميع المشاهدين"، مؤكدًا أن "MBC مصر" قناة مصرية قلبًا وقالبًا، فهي تُناقش كل القضايا المصرية، وجميع العاملين بها مصريون، على رأسهم الإعلامي شريف عامر.

فيما وصف شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي معه بأنها صادقة ونابعة من القلب، ولذلك شعر بها الجميع، وأولهم السيدة نحمده التي بدا عليها الرضا والسعادة جراء تشجيع ودعم الرئيس لها، مضيفًا: "أتصور أن أي شيء يتسم بالإخلاص والصدق والنية الحسنة لا بد أن تكون نتيجته الخير، وهذا هو ما شعرت به فعلًا من تعامل الرئيس مع السيدة نحمده في أثناء لقائهما صدفة، فضلًا عن أن الكلمات التي خرجت من الرئيس كانت بسيطة وتلقائية".

وأكد شريف عامر عدم وجود ترتيب مسبق بين البرنامج والرئاسة على إجراء تلك المداخلة مع رئيس الجمهورية، موضحًا أنه سعيد للغاية كون رئيس الدولة يختار برنامجه ويتفضل بالتحدث على الهواء مباشرة معه ومع ضيفته، وأن ذلك أمر في غاية الأهمية ولا يمكن إنكاره أو إخفاؤه، مشيرًا إلى أن طريقة تعامل الرئيس جعلته يشعر كأنه مع أخ أو صديق أكبر يتحدثان في أمر يخص المصريين جميعًا، وأنهى عامر حديثه قائلًا: "أشكر السيد الرئيس على مواقفه النبيلة".