الان تتابع اللجنة الانتخابية في بريطانيا تعلن تكلفة استفتاء بريكست والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلنت اللجنة الانتخابية في بريطانيا، اليوم الجمعة، عن حجم تكلفة إقامة استفتاء الـ”بريكست” في 23 يونيو/حزيران عام 2016.

وقالت إن إجمالي التكلفة بلغ 129 مليونا و100 ألف إسترليني، ما يعادل 143 مليونا و600 ألف يورو، شمل الإنفاق على تنظيم 40 ألف طاولة انتخابية وفرز الأصوات، وهما النشاطان اللذان بلغت تكلفتهما 94 مليونا و500 ألف استرليني.

وأوضحت اللجنة، أن قيمة مساعدات الدعم القانونية لحملات البقاء والخروج وصل إلى مليون و200 ألف استرليني، فيما جاءت قيمة برنامج التوعية العامة حول الاستفتاء في كل البلاد من قبل اللجنة نحو 6 ملايين إسترليني.

وأعلنت اللجنة المستقلة والمسؤولة عن الإشراف على الانتخابات أن الإنفاق الشخصي والعملياتي على الاستفتاء بلغ مليون و900 ألف استرليني.