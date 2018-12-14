الان تتابع المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة: سندعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أكدت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة كارين بيرس، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث اتفاق السويد بشأن اليمن، أن بريطانيا ستدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وقالت، اليوم الجمعة، إن مجلس الأمن لديه إجماع على ما يقوم به المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

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