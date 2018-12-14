ختتام دورة تدريبية لرفع الوعي القانوني لمنتسبي الأجهزة الأمنية في المكلا

اختتمت يوم الخميس، بمدينة المكلا الدورة التدريبية والتأهيلية في مهام مأموري الضبط القضائي خلال مرحلة جمع الاستدلالات والتي نظمتها مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية واستهدفت 30 فرداً من منتسبي الجهاز الأمني في مختلف مديريات ساحل حضرموت.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي ان هذه الدورة التدريبية جاءت من أجل رفع الوعي القانوني لدى منتسبو الأمن في كل إدارات ومراكز الأمن بمديريات الساحل كافة حتى يتمكنوا من أدى مهامهم بكل ثقة وبشكل قانوني ‘ شاكراً في سياق كلمته مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية على مساهمتها في تنظيم هذه الدورة القانونية.

وقال العميد التميمي إن إدارة الأمن والشرطة على ثقة كاملة بكل أفرادها وقادتها الأمنيين في عملية التغيير لسير عمل الجهاز الأمني للأفضل وتغيير نظرة المواطن لمنظومة الأمن من خلال الانضباط والتحلي بالمسئولية القانونية إزاء كل خطوة يخطونها في تنفيذ المهام الموكلة إليهم كون المواطن عاش واقعاً مريراً بسبب التعسف والمعاملة السيئة التي كان يلقاها في الأمن والقضاء وكل القطاعات الأخرى لكن اليوم اختلف الوضع واختلفت المعاملة بعد أن أصبحت الأمور بيد المخلصين من أبناء المحافظة.

وأوضح التميمي ان إدارة الأمن تبحث عن الإخفاقات والقصور في منظومتها وتعمل على إيجاد الحلول والمعالجات العاجلة حتى يشعر المواطن أن الأمن إلى جانبه فيعمل على مساندة رجال الأمن بما يسهم في خلق علاقة ودية بين الأمن والمواطن.

وفي ختام الدورة تم تكريم المدربين والداعمين والأفراد المشاركين فيها.

حضر الحفل الختامي أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن عويضان سالم عويضان والقاضي شاكر محفوظ بنش رئيس النيابة العامة والمهندس عوض أحمد بن هامل المدير العام لمديرية المكلا والقاضي خالد مرعي عضو محكمة استئناف حضرموت والمحامي أيمن بامطرف المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية.