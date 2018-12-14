الداخلية الفرنسية: تبني داعش هجوم ستراسبورغ لن يغير شيء

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الجمعة، أن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي اعتداء ستراسبورج الذي أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة 13 آخرين "انتهازي تماماً".

وقال كاستانير: "لن يغير تبني داعش الانتهازي (للاعتداء) أي شيء.. كان هناك رجل هنا غذّى الشرّ داخله".

وكانت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" أعلنت أن شريف شيكات منفذ الاعتداء كان أحد "جنود داعش"، وذلك بعد مقتله مساء الخميس في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الفرنسية في ستراسبورج.

كان وزير الداخلية الفرنسي أعلن مقتل شريف شيكات المشتبه بتنفيذه هجوم ستراسبورج.. وأصدر الأمن الفرنسي ملصقا بصورة شريف شيخات المشتبه به الرئيسي في الهجوم، والذي كان مدرجا بقائمة مراقبة كتهديد أمني محتمل، وتقول السلطات إن شيخات اعتنق أفكارا متطرفة عندما كان يمضي فترة عقوبة بالسجن.

ورفعت فرنسا مستوى التهديد الأمني إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار العشوائي، الذي وصفه رئيس بلدية ستراسبورج بأنه عمل إرهابي بلا شك.