لأول مرة.. ماكرون يخرج عن صمته ويرد على المُطالبين برحيله

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المصلحة العامة تفرض على الجميع الحوار بدلًا من الاستمرار في التظاهرات.

ودعا "إيمانويل ماكرون" خلال مؤتمر صحفي على هامش أشغال قمة الاتحاد الأوربي في بروكسل، دعا المُتظاهرين إلى التعبير عن مطالبهم من خلال الانتخابات القادمة سواء البلدية أو الرئاسية، مُطالبًا باحترام الديمقراطية.

وتابع أن دوره كرئيس للجمهورية يكمن في حماية كُل الفرنسيين، مُشيرًا إلى أن الشارع الفرنسي عبر عما بداخله بصدق ونزاههة.

وأكد ماكرون أنه سيطلق حوارًا وطنيًا للخروج بمقترحات ملموسة، مُشيرًا إلى أن هناك مخربون يستفيدون من هذه الاحتجاجات.

وعن المُطالبة برحيله.. أشار إلى أنه لا يُمكن العودة عن انتخابات ديمقراطية جرت قبل سنة ونصف (في إشارة إلى انتخابه رئيسًا لفرنسا)، مُشيرًا إلى أن هُناك انتخابات قادمة بلدية ورئاسية يُمكن للمواطنين من خلالها تحقيق مطالبهم ومُقترحاتهم، حيث أن ولايته سارية، مؤكدًا أنه يؤمن بالديمقراطية التي يجب أن "تتأتأ".

وأكد ماكرون حاجة بلاده إلى الهدوء، مُشيرًا إلى أن قراراته الأخيرة كانت جُزء من الوعود الانتخابية وفق جدول زمن طويل وهي تتوافق مع تسريع الإجراءات الاقتصادية.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أنه لا تفاوض على عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوربي مرة آخرى.

ووصف إيمانويل ماكرون هجوم ستراتسبورج الذي راح ضحيته 4 مواطنين فرنسيين بـ"الإرهابي"، مُشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى المدينة ليكون بجانب أهالي الضحايا.

وأشار إلى أن الدولة ستقوم بكل ما في وسعها لإطلاق راسح المواطنة الفرنسة المختطفة في مالي، كما أكد على أن الدول الـ27 أبقوا العقوبات على روسيا.