نائب رئيس حزب الوفد: "علينا أن ننظر للدول حولنا.. وكيف ينظر لنا العالم اليوم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حزب الوفد مؤتمرا جماهيريا اليوم، الجمعة، بمنطقة عزبة الهجانة، ضمن مبادرة "الوفد مع الشعب".

وأكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، على انحياز الحزب وثبات مبادئة لما يقرب من مائة عام منذ نشأته لمطالب الشعب المصرى.

وقال وهدان، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى: "مصر مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، ولو نظرنا على الخريطة كانت هناك دول مستقرة مثل "سوريا وليبيا والعراق" وأصبحت هذه الدول حاليا نظرا للحروب التى تشهدها المنطقة غير مستقرة وتعيش حالة من الاقتتال"، مؤكدا أنه بفضل رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب المصرى الأصيل تمت المحافظة على الوطن آمن مستقر.

وأضاف وكيل البرلمان أنه بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها الدولة إلا أنها بدأت فى النهوض مرة أخرى، لافتا إلى أنه فى عام 2019 سيكون هناك انفراجة اقتصادية كبيرة جدا نظرا حيث فترة جنى ثمار حصاد المشروعات القومية والعملاقة التى تم تدشينها.

وفى السياق ذاته قال الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم مصر فى فترة من أخطر الفترات فى تاريخها الحديث محملة بكم هائل من المشاكل المتراكمة، و نجح فى وقت قياسى غى تحقيق الاستقرار، وتأسيس وإنجاز مشاريع تنموية عملاقة، وإعداة ثقة العالم فى مصر، والحفاظ عليها من السقوط، وتابع: "علينا أن ننظر لحال الدول من حولنا، وكيف ينظر العالم اليوم إلى مصر بكل تقدير واحترام.

وأضاف «قنديل» ان الحزب دوره كواحد من أهم و أقدم الأحزاب السياسية في مصر، فهو حريص على مساعد الدولة للنهوض، فنحن نؤدي دورنا في مساعدة المواطنين، ونعمل على تفعل الدور السياسي، الثقافي، الإجتماعي، الخدمي و التنموي للحزب، فهدفنا وصول الدعم و المساعدة لمستحقيه من أهالينا سواء هنا في عزبة الهجانة أو في أي مكان أخر من أرض مصر، وشدد قائلا : "مش هيهدالنا بال إلا لما نشوف كل المصريين و هم مستوفيين كل احتياجاتهم الأساسية من مأكل و مشرب، وملبس وتعليم وسكن مناسب و كل الظروف اللي تخلي المصري عايش كريم، و ده حقه وحق مصر علينا" .

وأشار رئيس اللجنة الأقتصادية، أن مبادرة الوفد مع الناس» هدفها الأساسي هو اللقاء المباشر مع المواطنين، للإستماع الى مطالبهم وتقديم المساعدة التى يحتاجونها .

وتابع «قنديل» كان ممكن نظل في بيوتنا و نغض الطرف عن الظروف المعيشية التى يمر بها المصريين، خاصة ونحن في فصل الشتاء، ولكن لا يمكن أن نسمح أبدا أن أهالينا يناموا بردانين أو من غير غطاء يحميهم من البرد، و دي أبسط حاجة نقدمها.. مصر ليها فضل علينا كلنا و لولاها مكناش هنبقى موجودين.