شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يكلف وحيد وجيه برئاسة لجنة "خدمة المواطنين" المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار قرار بتكليف وحيد وجيه جرجس برئاسة لجنة خدمة المواطنين المركزية بالحزب. وتضمن القرار أن يعمل به من تاريخ نشره، وحسب بيان عن الحزب اليوم، فقد جاء ذلك فى إطار إعادة الهيكلة الداخلية وتوزيع المهام لتكثيف أنشطة اللجان والأمانات لتحقيق استراتيجية الحزب فى خدمة المواطنين.

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