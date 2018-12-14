شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء اجتماع لجنة الفريق القانونى لـ"الاتحاد البرلمانى العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الفريق القانونى، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلمانى العربى، فى دورتها الرابعة والعشرون، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، وذلك برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب.

ومن المقرر – أن تستهل غداً السبت، فعاليات الدورة 24 للجنة التنفيذية بمقر البرلمان، بكلمة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد، ثم استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد.

وتشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي، وتقرير اللجنة الخاصة بالفريق القانونى المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة إلى دراسة اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلى.

كما تناقش الجلسة، مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2019، ومشروع جدول أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بالإضافة إلي إقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للأتحاد، وتنتهي الجلسة الثانية بإقرار التوصيات والقرارات.