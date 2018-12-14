السترات الصفر تتظاهر في اسرائيل احتجاجا على غلاء المعيشة

تظاهر مئات الأشخاص في ​تل أبيب​ و​القدس​ مرتدين "السترات الصفراء" على غرار المحتجين في ​فرنسا​ اعتراضا على غلاء المعيشة المعلن لعام 2019. وجاء هذا الاحتجاج استجابةً لدعوةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لبّاها بضع مئات في تل أبيب وعشرات في القدس. وحمل هؤلاء الأعلام الإسرائيلية ولافتات كتبت عليها عبارات رافضة غلاء المعيشة، ومؤكدين أنهم يريدون اتباع النموذج الفرنسي.

واعلنت ​الشرطة​ اعتقال عشرة متظاهرين في ​تل ابيب​ بسبب عرقلة النظام العام ورفض الانصياع للتعليمات.