مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة ال​فلسطين​ية عن "مقتل فلسطيني برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال ​رام الله​". وأوضحت الوزارة أنه "قتل مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي". وأوضح ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ أن "قوات إسرائيلية حاولت اعتقال الشاب المصاب من ​سيارة​ الإسعاف إلا أنها لم تنجح في ذلك وتم نقل الشاب المصاب إلى ​مستشفى​ رام الله الحكومي حيث أعلن وفاته لاحقا".

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