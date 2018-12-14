شعث دعا لرد عربي وإسلامي إذا اعترفت أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، ​نبيل شعث​، أن "السلطة دعت ​الدول العربية​ والإسلامية إلى مقاطعة ​أستراليا​ اقتصاديا في حال اعترافها ب​مدينة القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​"، مشيراً إلى أن "​السعودية​ أكبر مستورد للحوم من أستراليا، مضيفا أنه سبق أن بحث الموضوع مع مسؤولين سعوديين، فور إعلان موريسون شهر تشرين الاول الماضي عن نيته اتخاذ قرار نهائي حول الموضوع حتى ​عيد الميلاد​ القادم، وطالبهم بتحذير الأستراليين من أن هذه الخطوة ستدفع المملكة إلى البحث عن مصادر أخرى".

ولفت إلى أنه "إذا ردت السعودية و​الإمارات​ وغيرهما من ​دول الخليج​ بشكل سلبي على قرار أستراليا المحتمل فإن ذلك سيوجه ضربة موجعة إلى هذه الدولة"، مشيراً إلى أنه "ينبغي توجيه هذا التهديد قبل تنفيذه وأن أستراليا ليست محتكرا لسوق اللحوم و​القمح​ وليست المنتج الوحيد الذي لا بديل عنه، بل هناك العديد من المنافسين".