البطريرك كيريل ندد بالاضطهاد الذي يتعرض له رجال الدين في أوكرانيا

ندد البطريرك الارثوذكسي الروسي كيريل، في رسالة وجهها خصوصا الى ​البابا فرنسيس​ و​الامم المتحدة​، بـ"الاضطهاد" الذي يتعرض له رجال الدين والمؤمنون الارثوذكس الاوكرانيون الذين ظلوا تحت وصاية موسكو".

وقال: "إن تدخل المسؤولين في الدولة الاوكرانية في شؤون الكنيسة إتخذ طابع ضغوط وحشية على الاساقفة ورجال الدين"، منددا ب"بداية اضطهاد كبير". ولاحظ أن هذه الضغوط على الاساقفة الذين بقوا تحت وصاية موسكو، تصاعدت بسبب رفضهم المشاركة في المجمع المذكور.

ووجه ​البطريرك كيريل​ رسالته الى البابا فرنسيس وأسقف كانتربري جاستن ويلبي والامين العام للامم المتحدة ​انطونيو غوتيريس​، إضافة الى الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، بحسب بيان للكنيسة الروسية.