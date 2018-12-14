السيسي يطالب الإعلام المحلي بمقارنة مصر مع أوروبا خلال عرض التظاهرات

طالب الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​، وسائل الإعلام المحلية بـ"مقارنة الأوضاع في بلاده بنظيرتها في الدول الأوروبية لإظهار الفارق الإيجابي لصالح مصر"، مشيراً إلى أنه "يجب على الإعلام عمل مقارنات لما يحدث هناك بواقعية وموضوعية ومقارنته بما نحن فيه في مصر، فمثلا ثمن لتر ​الوقود​ يتخطى هناك 20 أو 25 جنيها بخلاف ضريبة تصل إلى 20 بالمئة، كما أن ​الضرائب​ هناك تتخطى 30 و40 بالمئة، وعلى الإعلام المصري استكمال هذه الصورة ببيانات ونقارنها بما نحن فيه".

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