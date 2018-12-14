خارجية العراق تستدعي سفير تركيا احتجاجا على الخروقات الجوية المتكررة

اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن "استدعاء السفير التركي فاتح يلدز وتسليمه مذكرة احتجاج على الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا"، مستنكرة "ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".
واضافت الوزارة، أن "مثل هذه الاعمال تعدُ انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملاً مرفوضاً على الصُعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين"، مؤكدةً "رفض استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والاشقاء".
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