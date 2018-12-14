هبوط اضطراري لطائرة متوجهة من الإمارات إلى النرويج في إيران بسبب خلل فني

أفادت وكالة "إرنا" ال​إيران​ية بأن "​طائرة​ كانت في طريقها من إمارة دبي إلى العاصمة ​النرويج​ية أوسلو نفذت هبوطا اضطراريا في مطار مدينة شيراز جنوب إيران بسبب خلل فني"، موضحةً أن "الطائرة هبطت في مطار الشهيد دستغيب في شيراز"، لافتة إلى أن "أحد محركاتها قد توقف عن العمل بسبب خلل فني ما أجبر قائد الطائرة على الهبوط الاضطراري".

ولفتت إلى أن "الطائرة من طراز "بوينغ" وكانت تنفذ رحلة من دبي إلى أوسلو وهبطت في شيراز وعلى متنها 170 راكبا والطاقم البالغ عددهم 18".