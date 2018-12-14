ميركل: قادة الإتحاد الاوروبي ال27 توافقوا على موازنة لمنطقة اليورو

أعلنت المستشارة الالمانية ​أنجيلا ميركل​ أن رؤساء الدول والحكومات ال27 في ​الاتحاد الاوروبي​ توافقوا على إصلاح لمنطقة ​اليورو​ يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة. وذكرت ميركل في مؤتمر صحافي إثر قمة الاتحاد الاوروبي إن القادة توافقوا بعد "نقاش ساخن" على تدابير إصلاحية "تشمل موازنة لمنطقة اليورو".

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