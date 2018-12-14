باسيل: عكار ستشهد اياما مقبلة افضل ولدى كل النواب إرادة لاحداث التغيير فيها

أكد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ أن "عكار ستشهد ان شاء الله اياما مقبلة افضل، فلدى كل النواب نشاط وارادة لاحداث التغيير فيها".

وفي كلمة له خلال احتفال ب​عيد الميلاد​ نظمته هيئة "التيار الوطني الحر" في عكار، في قاعة المطران ​باسيليوس منصور​ الكبرى في المدرسة الوطنية الارثوذكسية في الشيخطابا، أوضح باسيل أن "هذه مناسبة عزيزة نتمنى فيها للجميع ان تبقى ايامهم كلها اعياد، ونتطلع لأن نوفر للاطفال مستقبلا افضل"، مؤكدا ان "عكار دائما في فكرنا والعيد من دون عكار يبقى ناقصا، لذلك نحن هنا لنمضي معكم هذه الاوقات السعيدة وينعاد على الجميع بالخير".